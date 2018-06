Niet Mignolet, maar Courtois start tegen Engeland: “Ik wil vertrouwen blijven schenken aan mijn keeper”

Voor wie er nog aan twijfelde: Roberto Martinez wil morgen niet per se winnen tegen Engeland. Dat zei de Belgische bondscoach letterlijk op zijn afsluitende persconferentie voor de laatste groepswedstrijd op het wereldkampioenschap. De Rode Duivels spelen morgen om 20.00 uur tegen Engeland in Kaliningrad.

“We zijn nu gekwalificeerd en dat is altijd de prioriteit geweest”, zegt Roberto Martinez. “Morgen willen we het zo goed mogelijk doen, maar winnen is niet de prioriteit. We willen geen risico’s nemen met onze spelers. Sommigen riskeren een schorsing, anderen zijn licht geblesseerd en dan zijn er nog jongens die twee erg zware wedstrijden tegen Panama en Tunesië achter de rug hebben. We willen elke speler het juiste programma geven om in de perfecte staat aan de achtste finale te beginnen. Maar ik geloof in alle spelers. Dus ook de jongens die morgen spelen, gaan het goed doen. Daar ben ik zeker van. Maar het is onze prioriteit om iedereen klaar te krijgen voor de achtste finale. Als we dan ook nog kunnen winnen, des te beter.”

Roberto Martinez is van plan veel wissels door te voeren, mogelijk zelfs zijn volledige ploeg. Allen Thibaut Courtois is zeker van zijn plaats. “Ik ga niet wisselen van keeper”, zegt Martinez. “Ik geloof in Mignolet. We weten wat hij kan. Maar op de positie van doelman wil ik continuïteit. Ik wil vertrouwen blijven schenken aan mijn keeper. Voor de veldspelers is dat anders. De spelers zullen pas drie uur voor de match weten wie er start.”

Romelu Lukaku zal er morgen ook niet bij zijn. “Lukaku zal vandaag nog niet trainen”, zegt Martinez. “Hij is nog aan het herstellen van een trap tegen Tunesië. De match tegen Engeland komt te vroeg, maar daarna moet hij fit geraken.”

Duitsland uitgeschakeld

De uitschakeling van Duitsland heeft Roberto Martinez verrast. “Duitsland blijft voor mij één van de beste ploegen ter wereld. Bij de beste twee. Hun uitschakeling toont dat de verschillen klein zijn. Zelfs een ploeg als Zuid-Korea die al is uitgeschakeld kan een match goed voorbereiden en tactisch een antwoord bieden. Dus je mag er nooit vanuit gaan dat je zomaar een wedstrijd wint.”