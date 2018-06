Eerste Belgische drone met kunstmatige intelligentie

Tongeren / Sint-Truiden - Woensdag is de eerste drone met kunstmatige intelligentie van Belgische makelij in Tongeren voorgesteld. De drone herkent verschillende objecten en werkt autonoom.

Het toestel vertrekt zelf autonoom en herkent talrijke objecten onder andere mensen, auto’s en honden. Zelfs wanneer er bomen in de weg staan van de objecten worden die nog herkend. Daarnaast bezit de nieuwe drone een warmte-detectiesysteem. Het creëert bovendien zijn eigen slimme routes. De besturing gebeurt autonoom, de drone komt ook zelf terug om te laden en het is bestendig tegen stormen. De drone is ontwikkeld in Droneport te Sint-Truiden in samenwerking met Drone Matrix.