Duits Drama in Rusland: titelverdediger uitgeschakeld na verlies tegen Zuid-Korea

Titelverdediger Duitsland heeft zich niet geplaatst voor de achtste finale van het WK voetbal. De Duitsers verloren in de Kazan Arena van Zuid-Korea (0-2 in blessuretijd) terwijl Zweden de maat nam van Mexico. Gevolg: Zweden groepswinnaar voor Mexico, Duitsland en Zuid-Korea mogen hun koffers pakken. Na Italië en Spanje is dit het derde WK-toernooi op rij dat de titelverdediger de groepsfase niet overleeft.

Het kon in groep F nog alle kanten uit voor aanvang van de slotspeeldag. Mexico stond er het beste voor met zes punten uit twee wedstrijden maar ook voor de Midden-Amerikanen was de kwalificatie nog geen feit. Bij verlies tegen Zweden en Duitse winst tegen Zuid-Korea kregen we drie teams met zes punten en kon het rekenwerk beginnen. Winst van de Zweden verplichtte de Duitsers wel om te winnen van Zuid-Korea, zoniet werd de titelverdediger al in de poulefase huiswaarts gestuurd.

Genoeg elementen voor een ontknoping niet geschikt voor hartlijders. De Zuid-Koreanen wisten immers dat enkel een zege hen nog naar de volgende ronde kon helpen en gingen bijgevolg actief op zoek naar de drie punten. Duitsland zette daar behoorlijk spel tegenover maar het Duitse schoentje wringt duidelijk vooraan. Timo Werner is nog geen topspits, Mario Gomez is een back-up op de terugweg. Als dnan ook nog eens doelman Neuer aan het blunderen gaat, dan weet u dat de zenuwen bij de Duitsers hooggespannen stonden. De Duitsers probeerden wel maar de Koreaanse doelman Cho wilde van geen wijken weten, onder meer op een dichte poging van Hummels. Maar ook de Koreanen lieten zich niet onbetuigd.

Juichende Zweden Foto: AFP

Tegelijkertijd keken Mexico en Zweden elkaar in de ogen. Ook daar bleef het voor de rust gelijk maar daar zou na de pauze verandering in komen, in het nadeel van de Duitsers. De tweede helft was nog maar net op gang gefloten of de Zweden kwamen op voorsprong via Augustinsson. Gevolg: Duitsland virtueel uitgeschakeld. En dat wisten ze! Bondscoach Löw bracht met Gomez en Müller twee extra aanvallende krachten. Toen even later Zweden vanop de stip de 0-2 scoorde - doelpuntenmaker Granqvist - restte er de Duitsers maar één ding: winnen.

En dat leidde tot grote nervositeit bij de titelverdediger, ook al omdat de Koreaanse tegenprikken via Sol niet zonder gevaar waren. De Duitsers moesten risico’s nemen, een derde Zweeds doelpunt tegen Mexico veranderde die situatie niet.

Duitsland lanceerde een wanhoopsoffensief. En dat leverde doelkansen op. Mario Gomez kopte in de armen van doelman Cho, een kopbal van Mats Hummels had altijd de treffer van de kwalificatie moeten opleveren. Maar er zijn zo van die dagen dat niets wil lukken, ook een ultieme poging van Kroos strandde in de armen van Cho. De Koreanen kregen op hun beurt tal van countermogelijkheden maar ook zij konden de juiste opening niet vinden. Ook zes minuten extra tijd konden de Duitsers niet helpen. Meer zelfs, Kim scoorde het doelpunt dat de Koreanen weliswaar niet in het toernooi hield maar er wel voor zorgde dat Duitsland moest afdruipen, zeker nadat Sol er 0-2 van maakte. Wat een ontknoping, wat een verrassing. Zweden groepswinnaar, voor Mexico. Duitsland en Zuid-Korea zijn uitgeschakeld.