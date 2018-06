Elise Mertens grijpt naast ticket voor kwartfinales in Eastbourne

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/852.564 dollar). De Limburgse, het negende reekshoofd, verloor in de derde ronde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 45).

Na een gevecht van 2 uur en 41 minuten trok Mertens met 7-5, 2-6 en 7-6 (7/4) nipt aan het kortste eind.

Sabalenka ontmoet voor een plek in de halve finales de winnares van het Tsjechische onderonsje tussen Barbora Strycova (WTA 23) en Karolina Pliskova (WTA 7).

Mertens is in Eastbourne nog in het dubbelspel actief. Daarin neemt ze het aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs op in de kwartfinales tegen de Oekraïense Nadia Kichenok en de Russin Ekaterina Makarova.