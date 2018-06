Proximus verontschuldigt zich voor pornografisch beeld op Disney Junior: “Wij nemen dit zeer ernstig”

Proximus biedt zijn verontschuldigingen aan voor het pornografische beeld dat dinsdagmiddag enkele seconden te zien was op het kanaal Disney Junior via de tv-dienst van het telecombedrijf. Proximus neemt de zaak zeer serieus en doet momenteel onderzoek naar hoe dit kon gebeuren.

Een onthutste moeder vertelde dinsdag aan Nieuwsblad.be hoe zij rond 16.15 uur met haar kinderen naar Disney Junior, het kanaal voor de allerkleinsten van The Disney Channel, zat te kijken toen er plots een expliciete foto op het beeldscherm verscheen. “We waren leuk Mickey Mouse aan het kijken en plots was dat beeld daar. Het was een foto van een man die zijn penis in erectie vasthad. Het was een pornografisch beeld”, vertelde Sylvia.

Ze deelde het verhaal in een populaire Facebookgroep voor mama’s. Ook andere vrouwen hadden het beeld gezien.

Contaminatie

Proximus bevestigt woensdag dat er een “contaminatie van het beeld op Disney Junior” was. “We werden op de hoogte gebracht van de berichten en hebben meteen de beelden herbekeken”, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. “Er was inderdaad enkele seconden een expliciete foto te zien.”

De precieze oorzaak is voorlopig onduidelijk. Het is ook niet bekend of de fout gebeurde bij Proximus of bij bijvoorbeeld een partner die het beeld uitzendt. “Onze technici doen momenteel onderzoek, zowel intern als extern. Wij nemen dit zeer ernstig.”

Excuses

Proximus biedt zijn excuses aan voor het ongepaste beeld op de kinderzender. “Kijkers die het beeld hebben gezien, moeten dit ongetwijfeld als aanstootgevend hebben ervaren. Wij willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen”, aldus Gansbeke nog.

De woordvoerder voegt eraan toe dat dit de eerste keer is dat zoiets gebeurt bij het bedrijf. “Voor zover wij weten is dit een eenmalig incident. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt.”