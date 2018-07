Op vakantie? Dit stop je in het reiskoffertje van je kids

Wie op reis gaat met kinderen kent het: het gesjouw en geploeter met koffers in super vermoeiend. Hoewel er een ligbed en strand staan te wachten, is het toch leuk de heenreis ietsje minder zwaar te maken. Dat doe je door jouw kids zélf enkele spulletjes te laten dragen. Kies een leuke koffer uit en prop hem vol lichte vakantieitems. Je zal zien dat jouw valies snel aan volume verliest!

Kies een leuk koffertje

Een kleurrijke valies zorgt ervoor dat je zoon of dochter niet zal zeuren bij het dragen. Laat hem of haar zéker mee kiezen.

Stop hun badslippers erin…

Wat je vaak vergeet maar echt noodzakelijk is: badslippers. Je pagadders kunnen niet de hele dag aan het zwembad liggen met sneakers of sandalen. Ze gaan het water in en uit en daar hoort een schoentje bij dat nat kan worden.

… en hun zonnebril,

Laat hun zonnebril tijdens het reizen niet op hun hoofd staan, je weet hoe snel je hem zelf kwijt bent. Tenzij je er eentje met een lintje kiest, stop je hem beter veilig weg - dat wil zeggen in een harde hoes - mee in hun valiesje.

… hun zwemkledij,

Jij hoeft niet met zijn zwembroek of haar badpak te sleuren. Ze kunnen het lekker zelf doen.

… sokken

De kleinste dingen vergeet je vaak in te pakken, en daar horen sokken ook bij. Zorg ervoor dat ze bij je kindje in de koffer zitten. Zo blijven ze ook mooi gescheiden met de jouwe (moest er verwarring mogelijk zijn…).

....en een lichte pyjama

Nog eentje die je snel vergeet: een pyjama. Maak op voorhand met je kind een checklist zodat je ook deze zeker in hun koffertje kan laden. Ga je naar een warm land? Kies een ensemble met korte mouwen maar hou het stofje dik zodat er zeker geen muggen kunnen prikken ‘s nachts.