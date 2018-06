70 jaar en nog elke dag voor de klas

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Einde mei vierden personeel en leerlingen van de Stedelijke Humaniora Dilsen de 70ste verjaardag van mevrouw Arlette Vandereycken. Al 48 jaar staat ze met veel enthousiasme voor de klas. Mevrouw Vandereycken is een stijlvolle dame, een dame met klasse.

In juni 1970 studeerde Arlette Vandereycken af aan de KU Leuven als licentiate Germaanse talen. Door de oprichting van de hogere cyclus aan de toenmalige Gemeentelijke Humaniora Dilsen mocht ze op 1 september 1970 starten als leerkracht moedertaal. In het begin van haar loopbaan gaf ze Nederlands en Duits in het dagonderwijs en Engels in het avondonderwijs. De voorbije decennia kent iedereen haar als de leerkracht Duits van de SHD.

Mevrouw Vandereycken geeft 48 jaar later nog steeds fulltime les. Ze slaat geen dag over aan de SHD. Haar enthousiasme is onveranderd groot en dat brengt ze over op de 17- en 18-jarigen in de klas. Van hen vraagt ze dezelfde inzet als ze zelf aan de dag legt, want de lat ligt onverminderd hoog voor iedereen.

De appreciatie van leerlingen en collega’s voor mevrouw Vandereycken is groot en niet alleen voor het schoolse. Zo is ze een te duchten tegenstrever aan de kaarttafel tijdens de middagpauze. Haar ijzeren conditie houdt ze op peil door te joggen.

29 juni wordt haar laatste schooldag! Geniet van je welverdiende pensioen! We wensen je nog vele jaren in een goede gezondheid!