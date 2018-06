Mevr. Moonen sluit op 29 juni de klasdeur @SHD

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Als jonge en dynamische kracht startte juf. Moonen haar carrière op 1 september 1979 aan de toenmalige Gemeentelijke Humaniora Dilsen. Op vrijdag 22 juni 2018 stond ze een laatste keer voor de klas. Mevr. Moonen kwam telkens met de glimlach naar de SHD. Samen met haar klas blikken we terug op een rijk gevulde loopbaan.

Als secretariaatsmedewerker was haar taak veelzijdig. Heel wat administratieve taken werden door haar vervuld maar ook studie doen en reftertoezicht houden, kreeg ze als pas afgestudeerde meid voor de kiezen. In diezelfde periode gaf zo ook steno-dactylografie aan de Gemeentelijke Avondleergangen. Iedereen kende haar als de juf met de prachtige lange vlecht.

September 1983 kreeg ze de kans haar lesopdracht uit te breiden met ISEL (Initiatie Sociaal en Economisch leven) en nadien als leerkracht dactylo en informatica. Ook was ze meerdere jaren coördinator van de richtingen Handel en Boekhouden-Informatica. Fier mag ze zijn op de vele leerlingen die ze perfect 10-vingerblind leerde typen en nadien alle knepen van WP en Word aanleerde.

Ook engageerde ze zich om met de werkgroep milieu- en gezondheidsbeleid de krijtlijnen voor onze school uit te tekenen. ‘Iedere boterham in zilverpapier is er ééntje teveel’, was haar motto. En onlangs gaf ze nog een bakles aan onze collega’s. Van een veelzijdig iemand gesproken.

Samen met alle leerlingen en personeelsleden willen we mevr. Moonen danken voor alles wat ze voor onze school betekende. We wensen haar nog vele jaren in een schitterende gezondheid samen met haar echtgenoot in het mooie en rustige Rotem.