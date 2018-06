Genk - De vrije verkoop van abonnementen voor KRC Genk is gestart. En de verkoop loopt vlot: “Praktisch alle abonnees hebben hun abonnement vernieuwd”, zegt Stefan Poelmans, directeur verkoop bij KRC Genk.

Het vertrouwen is groot bij de supporters van KRC Genk. “Er is veel geloof in trainer Philippe Clement”, klinkt het bij een van de supporters die net zijn abonnement vernieuwde. “Al hoop ik toch dat we volgend seizoen iets vlotter starten en meer wedstrijden kunnen winnen”, klinkt het elders.