Met vakantie aan de Costa Brava? Dan hoef je je Kruidvat niet te missen

Kruidvat heeft vandaag officieel een pop-up store geopend in Spanje. De winkel bevindt zich in de buurt van de boulevard van Palamós aan de Spaanse Costa Brava, een onder Belgen geliefde badplaats. In de winkel kunnen klanten terecht voor een ruim assortiment Kruidvat-artikelen: van shampoo tot zonnebrand en van babyvoeding tot strandaccessoires. De winkel blijft vier weken open. Het is voor het eerst dat de drogisterijketen een filiaal in Spanje opent.

Gerard van Breen, algemeen directeur van Kruidvat, heeft vandaag de winkel officieel geopend. Hij deed dit in aanwezigheid van een menigte Nederlandse en Belgische vakantiegangers.

“Met onze Kruidvat winkel aan de Costa willen we onze klanten deze zomerperiode graag verrassen. We weten dat Nederlanders en Belgen gehecht zijn aan de producten van thuis en het liefst hun vertrouwde producten mee op reis nemen. Dit inzicht vormde de basis voor het idee voor deze tijdelijke winkel. In de pop-up store kunnen vakantiegangers ons vertrouwde assortiment vinden, tegen de lage prijs die zij van ons gewend zijn”, aldus Kruidvat CEO van Breen.

De winkel is gevestigd aan de Passeig del Mar 2 in Palamós , vlakbij de Boulevard van de populaire badplaats.