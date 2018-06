Burger King opent “meerdere restaurants” in Limburg

Een jaar geleden streek hamburgerketen Burger King voor het eerst neer in ons land. Sindsdien zijn er verschillende vestigingen geopend in ons land: Antwerpen (2), Brugge, Brussel, Charleroi, Namen, Luik, Hognoul, Kortrijk, Kruibeke (2), Heverlee (2) en Sambreville. Een Limburgse gemeente was daar tot nu toe nog niet bij, maar daar komt verandering in.

“Het is de bedoeling om tegen 2022 het netwerk uit te breiden met 45 nieuwe Burger King-restaurants. Uiteraard zullen daar meerdere restaurants bij zijn in Limburg. Exacte steden en data kunnen we voorlopig nog niet bekendmaken, maar Limburg zal zeker niet moet wachten tot 2022 vooraleer het eerste restaurant de deuren zal openen. Dat zal veel sneller gebeuren”, aldus woordvoerder Shana Van den Broeck van Burger Brands Belgium dat zowel de merken Quick als Burger King beheert.

“Met meer dan 4 miljoen bezoekers denk ik dat ik gerust kan zeggen dat de komst van Burger King naar België een groot succes is. De Belg toonde vooral erg veel interesse in onze iconische Whopper-burger - in één jaar tijd werden er maar liefst 612.281 whoppers geconsumeerd” , aldus Burger King.

Wij deden even geleden de test en lieten drie lezers -en fervente hamburgereters- beslissen welke hamburger de lekkerste is: Big Mac, Giant of de Whopper. Ontdek het resultaat in onderstaande video.