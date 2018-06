Vogelverschrikkers verbinden Berkenbos

Berkenbos

Heusden-Zolder - 2018 gaat heel zeker het jaar van de vogelverschrikkers worden. Volkskunstgroep ‘De Akkermennekes’ deden een oproep aan alle inwoners van Berckenbos om tijdens de zomermaanden een vogelverschrikker in hun voortuin de plaatsen. Ze organiseren hier een wedstrijd rond om zo buurtbewoners, toeristen, … de authentiekste/creatiefste, … vogelverschrikker te laten kiezen. WZC Berckenbosch schreef zich alvast in en knutselde in samenspraak met hun bewoners een koppel. De 3 meter hoge Jeanne en Juul sieren daar de hele zomer de voordeur.

Het doel is de vogelverschrikker terug in beeld brengen en zo de bewoners van Berckenbos te verbinden. Inwoners konden zich tot eind juni inschrijven en aan de hand van de inschrijvingen wordt er een wandel- en een fietsroute opgesteld. Nadat WZC Berckenbosch zich inschreef gingen we met de bewoners rond de tafel zitten. Herinneringen werden bovengehaald, verhalen verteld, hoe ging dat ook alweer, een vogelverschrikker maken..? Omdat een WZC groter is dan een gewoon huis werden er enkele handige vrijwilligers ingeschakeld om een grotere vogelverschrikker te maken.

In samenspraak met de bewoners werd er een koppel gemaakt van maar liefst 3m groot. Jeanne en Juul pronken nu aan de voordeur van Berckenbosch. Je kan ze een hele zomer komen bewonderen en jullie zijn natuurlijk altijd welkom om iets te komen drinken in ons cafetaria tijdens de openingsuren.

(Zomer van de vogelverschrikkers is een initiatief van volkskunstgroep “De Akkermennekes” ism de cultuurraad van Heusden-Zolder en Berkenbos.)