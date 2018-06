Voor het eerst okselhaar in reclame voor scheerzeep voor vrouwen

In reclamefilmpjes voor scheerproducten voor vrouwen zie je modellen altijd onbestaande haartjes scheren, in tegenstelling tot die voor mannenproducten. Op vrouwelijke beharing blijft een taboe rusten en daar wil het label Billie nu iets aan doen. De Amerikaanse scheermesjesfabrikant toont voortaan vrouwen met echt okselhaar en beenhaar in zijn campagnes.

Billie is een start-up die in november 2017 werd gelanceerd en er onder meer een missie van heeft gemaakt om scheermesjes goedkoper aan te bieden dan heel wat andere producten die in de supermarkt terug te vinden zijn. Niet de eerste in zijn soort, maar wel als het om de laatste promotiecampagne van het merk gaat.

Daarin zijn voor het eerst vrouwen te zien met echt okselhaar, beenhaar en zelfs navelhaar. Want ja, ook vrouwen hebben dat, luidt het in het filmpje. "We zijn door duizenden reclamecampagnes van scheermesjes voor vrouwen gegaan en hebben er geen enkele gevonden waar echt haar in voorkomt", zegt mede-oprichter Georgina Gooley. "Je zit in een business die focust op het verwijderen van haar en dan mag je dat niet eens tonen omdat lichaamsbeharing bij vrouwen nog zo'n taboe is."

Blauw bloed

Het doet in elk geval denken aan de vele reclamefilmpjes voor maandverbanden en tampons waarin enkel blauw 'bloed' te zien is. Het kan ook anders, toonde het Amerikaanse bedrijf Bodyform in dat segment al aan.