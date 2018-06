Steeds meer allergieën maar prof roept ouders op: doe normaal, stel je kind maar bloot

Er zijn steeds meer allergiepatiënten. Dat blijkt uit de verkoopcijfers van de online-apotheek Viata. In reactie op dat nieuws doet Gents professor Philippe Gevaert, hoofd van het Allergienetwerk, een oproep naar de ouders: “Doe toch maar normaal. Stel je kind maar bloot aan allergenen. Grijp pas in wanneer uw kind allergisch reageert.”

De online-apotheek Viata noteerde de afgelopen drie jaar een continue stijging van de onlineverkoop van niet-terugbetaalde medicatie tegen allergieën (zoals tabletten, oogdruppels of neussprays) met 30 procent. Vooral de jongere generatie tussen 20 tot 40 jaar heeft er steeds meer last.

Professor Philippe Gevaert.

Ook het Riziv noteerde de voorbije twaalf jaar bijna een verdubbeling van het gebruik van terugbetaalde allergiemedicijnen.

Gents professor Philippe Gevaert is allergiespecialist en maakt van het Viata-nieuws gebruik om een oproep naar ouders te lanceren. “Mijn oproep is simpel: doe normaal. Het is niet omdat u, de ouders een allergie hebt, dat uw kindje die ook zal hebben. Stel uw kind maar bloot aan de elementen die bij u een allergische reactie opwekken. Het is lang niet gezegd dat uw kind die allergie erfde. Beter nog: blootstelling zal uw kind allicht net minder allergisch maken.”

Pinda-onderzoek

Professor Gevaert staaft zijn oproep met cijfers uit een groot onderzoek bij 640 kinderen wiens beide ouders een pinda-allergie hadden. De kinderen werden in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg vijf jaar koekjes met pindanoten in verwerkt; de andere kreeg dezelfde koekjes maar dan zonder pindanoten. Na vijf jaar stelden de onderzoekers bij 3 procent van de kinderen uit de eerste groep een allergie voor pindanoten vast, in de tweede groep was dat bij 17 procent het geval.

Dit onderzoek maakt twee zaken duidelijk: allergieën zijn niet per se erfelijk én net door je kind bloot te stellen aan een allergeen verminder je het risico op allergie.

Katten

Professor Philippe Gevaert geeft daarvan nog een voorbeeld, al is hiernaar minder diepgravend onderzoek gedaan: kattenallergie. “Je ziet het vaak bij jonge gezinnen: de kinderen zijn zes jaar en smeken om een kat. De kat komt er en de kinderen reageren er allergisch op. Groot drama volgt wanneer de kat weer weg moet. Kinderen die geboren worden in een gezin waar al katten waren, hebben veel minder last van die allergie.”

Vandaar dus de herhaalde oproep naar de ouders: doe normaal. Dus aanstaande mama’s als je straks in de babywinkel een geboortelijst opstelt, zet er dan niet per se een antihuisstofmijtmatrasje op. Het is niet zeker dat je kindje allergisch zal zijn aan ee huisstofmijt. Trouwens: een huisstofmijtvrije omgeving verhoogt de kans dat je kind een huisstofmijtallergie ontwikkelt.”