Deze programma’s mag u niet missen op 27 juni

Op het WK voetbal staan vanavond de matchen Servië-Brazilië en Zwitserland-Costa Rica op het programma. Maar u kan ook kiezen voor een komedie met Jack Black of voor een thriller gebaseerd op het leven van een echte huurmoordenaar. En in ‘Planet Earth II’ zie je hoe zelfs dieren als hyena’s zich kunnen thuisvoelen in een mensenstad.