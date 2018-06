Jeremy Scott zet ongewild kwaad bloed met zijn ‘alien’-campagne

Jeremy Scott deelde op Instagram enkele beelden van zijn nieuwste Moschino-campagne waarin onder andere Gigi Hadid en Kaia Gerber worden opgevoerd. De modellen werden gebodypaint en bij de foto's stond het bijschrift: "Het enige wat illegaal is aan deze alien is hoe goed ze eruit ziet!" Een pijnlijke uitschuiver met de asielcrisis in de VS in het achterhoofd.

Voor zijn nieuwste collectie voor Moschino stak creatief directeur Jeremy Scott modellen zoals Kaia Gerber, Soo Joo, Vittoria Ceretti en Gigi Hadid in een retrolook die doet denken aan de sixties en Jackie Kennedy. Hun huid werd respectievelijk ook rood, blauw en geel geverfd. De ontwerper trok daarmee het thema door van zijn show tijdens modeweek in Milaan in februari waar hij de modellen opvoerde als aliens en androids.

Daar is allemaal niets verkeerd mee, ware het niet dat Scott bij het delen van de foto's op Instagram een uitschuiver maakte bij het bijschrift. "Het enige wat illegaal is aan deze alien is hoe goed ze eruit ziet!", stond er onder andere. Al snel werd er heel wat commentaar gegeven op dat ene zinnetje. Volgens sommigen zou dat een ongepaste uitspraak zijn in tijden waarin er in de VS heel wat te doen is rond de illegale migratie en kinderen die van hun ouders worden gescheiden aan de grens met Mexico.

Geen kwade bedoelingen

Ondertussen heeft de ontwerper het bijschrift aangepast en heeft hij ook gereageerd op de controverse. Hij had in elk geval geen kwade bedoelingen, moet daaruit blijken. "Wat is een 'alien'? Het concept van mijn campagne is net om de aandacht te vestigen op de harde aanpak van 'illegale aliens' door de Amerikaanse administratie", klinkt het. "Ik heb mijn modellen geschilderd om een discussie uit te lokken over wat een alien net is. Zijn ze oranje, blauw, geel of groen? Maakt dat iets uit? Ze zijn onze vrienden, buren, collega's, familieleden en de mensen waar we van houden."

Een bericht gedeeld door Jeremy Scott (@itsjeremyscott) op 25 Jun 2018 om 8:43 (PDT)