BMC pakt Dylan Teuns niet mee naar Tour, Van Avermaet moet voor ritzeges zorgen

Wielerteam BMC heeft zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk bekendgemaakt. Dylan Teuns, die nog de Dauphiné mocht rijden voor de Zwitserse formatie, is er niet bij. Uiteraard wel erbij: Greg Van Avermaet. De zesvoudige Flandrien moet voor de ritzeges zorgen. Voor het algemene klassement is Richie Porte het speerpunt.

De Amerikaan Tejay van Garderen en de Italiaan Damiano Caruso moeten Porte helpen in de bergen. Van Avermaet zal zijn kans krijgen in de vlakke ritten en de heuvelachtige etappes, net als de Australiër Simon Gerrans.

Van Avermaet pakte in 2015 en 2016 etappezeges en wil dat graag dit jaar herhalen. “Ik ben net als altijd heel gemotiveerd”, vertelt de Belg. “Het is mijn doel om een rit te winnen, maar ik zal ook hard voor het team werken om Richie op het podium te krijgen. De Tour kent als ronde geen gelijke en we hebben een sterk team. Ik kijk uit naar de start.”

“Ik ben klaar voor de Tour”, blikt ook Porte vooruit. “De Ronde van Zwitserland winnen gaf mijn vertrouwen een boost. Ik zou in Parijs graag het podium halen, maar bekijk alles dag per dag en week per week.”

De selectie:

• Patrick Bevin

• Damiano Caruso

• Simon Gerrans

• Stefan Küng

• Richie Porte

• Michael Schär

• Greg Van Avermaet

• Tejay van Garderen