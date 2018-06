Opnieuw droevig nieuws voor Planckendael: babyolifant Tarzen overleden

Planckendael heeft na de dood van olifant Qiyo opnieuw een olifant verloren. Het elf weken oude babyolifantje Tarzen is dinsdag gestorven.

Tarzen was bij zijn geboorte op 11 april reeds bijzonder fragiel door de zwakke gezondheid van zijn moeder Phyo Phyo. Sindsdien is het olifantje er nooit meer bovenop gekomen. Het olifantje zakte dinsdag door zijn poten en kwam niet meer recht. Interventies van dierenarts Francis Vercammen mochten niet meer baten. De olifant was in slaap gevallen en werd niet meer wakker.