Geen enkele kleur dat meer ‘zomer’ uitstraalt dan wit. Zichtbaar ondergoed kan je all-white outfit verpesten. Deze lingerie draag je onder witte kleding!

De juiste kleur

Wist je dat witte lingerie echt geen goed idee is onder je witte outfits? Je kiest beter voor nude, heel lichtroze of rood. Rood? Ja! De blauwe ondertoon in rood neutraliseert je huidskleur waardoor je dus niets ziet van je lingerie. Handig, toch?

Strapless model of beha met gladde cups

In witte kleding zie je bijna alles. Met een beha die zo weinig mogelijk aftekent, blijft je witte outfit stijlvol. Kies voor een strapless model of beha met gladde cups in jouw perfecte huidtint.

Model zonder naden

Als onderbroek kies je best niet voor een standaardmodel. Een hipster, een string (met lage taille) of shorty zonder naden zie je daarentegen helemaal niet zitten.