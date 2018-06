Milieu-inspectie neemt maatregelen tegen buur van Chris Dusauchoit na “Babylonische vliegenplaag”

De Milieu-inspectie heeft een veebedrijf in Holsbeek maatregelen opgelegd om de enorme vliegenplaag in te dammen die in de wijde omgeving voor overlast zorgt. Het bedrijf dient met name de goten waar de mest van de kalveren wordt opgevangen leeg te maken en te reinigen met een speciaal product. Het gaat om hetzelfde bedrijf waarover tv-presentator Chris Dusauchoit in april zijn beklag deed.

“De Milieu-inspectie heeft tijdens een bezoek vastgesteld dat het veebedrijf aan de basis ligt van deze uitzonderlijke vliegenexplosie. De oorzaak is de kalvermest die in de opvanggoten terechtkomt vooraleer te worden afgevoerd naar de mestkelder en waarin vliegen zich razendsnel ontwikkelen. De inspectie heeft het bedrijf opgelegd die mest zo snel mogelijk te verwijderen en de goten te reinigen met een speciaal product. Wij volgen de situatie verder op”, aldus woordvoerster Brigitte Borgmans.

Chris Dusauchoit

In april haalde Chris Dusauchoit onder meer omwille van de vliegenplaag op Twitter scherp uit naar het bedrijf. “Een Babylonische vliegenplaag was ons deel. Ze zitten met dertig op je koffiezet, ze zitten op je bord, ze zitten op je confituur. Ik heb wekenlang de vliegenstront van mijn plafonds geschrobd. Je slaat er vijftig dood en er komen er nog honderd af”, schreef hij onder meer.

Hij is een buurman van het kalverbedrijf dat zich situeert in de omgeving van het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek). Ook Hans Meus van het restaurant Gempemolen in Tielt-Winge maakte de afgelopen dagen in de media melding van het probleem. Dusauchoit beschuldigde het bedrijf ook nog van andere milieuovertredingen. Volgens Borgmans is de Milieu-inspectie in het verleden al enkele keren langsgeweest bij dit bedrijf “en bleek er niets aan de hand”.