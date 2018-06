Voor je op reis vertrekt, dit zijn de duurste steden ter wereld

Wie goedkoop wil reizen, moet dit jaar niet in Azië zijn. Dat blijkt uit de top twintig van duurste steden die door Mercer, een internationaal consultingbedrijf, al voor de 24ste keer werd opgesteld. Hongkong schiet deze keer de hoofdvogel af.

Vijf van de tien duurste steden ter wereld liggen in Azië, blijkt uit nieuwe cijfers van consultingbureau Mercer. Die ranglijst maakt het op met expats in het achterhoofd en dus worden de prijzen van woonsten, transport, eten, kleding en entertainment in beschouwing genomen om tot een vergelijking te komen. Helemaal bovenaan staat Hongkong. In Europa is het duidelijk Zwitserland dat het duurst is, met liefst drie steden in de top elf.

Toch prijken op de ranglijst ook enkele opvallende namen: Luanda, N'Djamena en Libreville zijn niet meteen toeristische topbestemmingen. Die eerste twee steken zelfs steden als New York en Kopenhagen de loef af.

De top twintig:

1. Hongkong (China)

2. Tokio (Japan)

3. Zurich (Zwitserland)

4. Singapore

5. Seoul (Zuid-Korea)

6. Luanda (Angola)

7. Shanghai (China)

8. N'Djamena (Tsjaad)

9. Beijing (China)

10. Bern (Zwitserland)

11. Genève (Zwitserland)

12. Shenzhen (China)

13. New York City

14. Kopenhagen (Denemark)en

15. Guangzhou (China)

16. Tel Aviv (Israël)

17. Moscow (Rusland)

18. Libreville (Gabon)

19. Brazzaville (Congo

20. London (VK)

Aan het andere uiteinde van die lijst staan dan weer de goedkoopste bestemmingen. Helemaal onderaan bengelt Tashkent in Oezbekistan en daar krijg je dus het meeste waar voor je geld, gevolgd door Tunis in Tunesië, Bishkek in Kirgizië, Banjul in Gambia en Karachi in Pakistan.