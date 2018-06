Is Lommelse schepen betrokken bij plofkraken? N-VA vraagt onmiddellijk ontslag, burgemeester “zwaar geschokt”

Lommel - De burgemeester van Lommel en zijn schepenen zijn "zwaar geschokt" door de berichten over hun collega Anick Berghmans, die door de gerechtelijke politie is opgepakt in verband met de recente plofkraken. Ze werd op non-actief geplaatst. Oppositiepartij neemt hier geen genoegen mee en vraagt onmiddellijk ontslag.

Heeft een Lommelse schepen een rol gespeeld in de recente golf van plofkraken in ons land? Het heeft er in elk geval alle schijn van. Anick Berghmans (38), de Lommelse schepen van Evenementen, Dierenwelzijn ...