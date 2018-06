Het verrassende geheim voor een goed huwelijk volgens Nicole Kidman

Nicole Kidman (51) en Keith Urban (50) vieren hun twaalfde huwelijksverjaardag en in een interview met Parade Magazine heeft ze verklapt wat volgens haar een van de sleutels tot een goed huwelijk is. "We hebben nog nooit een berichtje naar elkaar gestuurd", zegt ze.

De relatie van Nicole Kidman en Keith Urban heeft best al wat ups en downs gekend. Zo worstelde de countryzanger in de beginjaren van hun huwelijk met een alcoholverslaving en had zij het bijzonder moeilijk tijdens de emotionele opnames voor 'Big Little Lies'. Toch houden ze het naar Hollywoodnormen met hun twaalf jaar al bijzonder lang vol.

Naar aanleiding van die huwelijksverjaardag gaf de actrice, die naar eigen zeggen nooit relatie-advies geeft, wel een inkijk in wat voor hun werkt. En de belangrijkste regel is meteen verrassend. "We vieren onze twaalfde verjaardag, maar hebben nog nooit een berichtje naar elkaar gestuurd. Als we contact hebben, is dat via onze stem of in levenden lijve. We bellen constant en we FaceTimen veel, maar ik vind dat berichtjes makkelijk verkeerd begrepen kunnen worden."

Open boek

In eerdere interviews had Urban laten weten dat hij zoveel aan zijn vrouw heeft omdat ze zo eerlijk en open is. Iets wat Kidman in het interview met Parade bevestigt. "We hebben geen geheimen voor elkaar. We benaderen alles met een zekere nederigheid en hoop en brengen gewoon graag tijd met elkaar door. Zo simpel is het. We zijn gewoon heel graag bij elkaar. We hebben veel plezier en kiezen voor elkaar."