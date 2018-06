Het einde is in zicht voor kledingketen Men At Work

Men At Work, een Nederlandse kledingketen met ook drie vestigingen in ons land, is failliet. Zowat 425 personeelsleden zien hun job verdwijnen en ook de webshop werd al offline gehaald. Welke gevolgen dat heeft voor de winkels in België is nog niet bekend.

De Nederlandse kledingwinkelketen Men At Work had maandag nog uitstel van betaling gekregen van de rechtbank, maar ook dat kon de meubelen niet meer redden. De keten is nu definitief failliet. Eerder deze maand kwamen al berichten naar buiten dat de keten in financiële problemen verkeerde. Zo hielden verschillende vestigingen al een uitverkoop. Afgelopen weekend sloot ook de webshop van de modeketen.

Men At Work heeft in Nederland 27 winkels en in drie in België. Omdat die winkels in Antwerpen, Brugge en Gent onder een andere venootschap vallen dan die bij onze Noorderburen, zijn die in theorie niet failliet gegaan. Wat er voor hen te wachten staat, is nog niet bekend. Vanuit Men At Work werd nog niet gereageerd op de berichtgeving.