Aantal allergiepatiënten blijft stijgen

Brussel - Het aantal allergiepatiënten stijgt elk jaar, en elke generatie wordt ook een beetje meer allergisch. Dat concludeert online-apotheek Viata woensdag uit haar verkoopcijfers van antiallergische medicatie vrij van voorschrift. Prof. dr. Philippe Gevaert (UZ Gent) ziet de oplossing in meer blootstelling aan allergenen. “Train het immuunsysteem van je kind.”

Viata noteerde de afgelopen drie jaar een jaarlijkse stijging van de onlineverkoop van niet-terugbetaalde medicatie tegen allergieën (zoals tabletten, oogdruppels of neussprays) met 30 procent. Vooral de jongere generatie tussen 20 tot 40 jaar heeft er steeds meer last. Dat komt volgens Viata overeen met verschillende wetenschappelijke studies, die stellen dat 30 procent van de Belgen een allergie heeft, en 45 procent van de Belgen van 20 tot 40 jaar.

Het Riziv stelde in twaalf jaar ook een bijna verdubbeling vast van het gebruik van terugbetaalde allergiemedicijnen, schrijft De Morgen woensdag. In 2005 betaalden zij bijna 108 miljoen dagdosissen terug van medicijnen die gebruikt worden tegen allergie. Voor 2017 hebben ze enkel gegevens over de eerste elf maanden, maar in die periode zijn al ongeveer 204 miljoen dosissen terugbetaald. Dat is een stijging van bijna 88 procent. Zet de trend zich ook nog die laatste maand door, dan is dat meer dan een verdubbeling.

Prof. dr. Phillippe Gevaert verwacht dat het aantal allergielijders zal toenemen tot zowat 40 procent van de bevolking. Dat komt doordat we alsmaar properder leven, waardoor we minder infecties en meer allergieën krijgen. Hij pleit ervoor om kinderen die niet allergisch zijn meer bloot te stellen aan allergenen. “Net zoals opgroeien in een groot gezin of op een boerderij - veel contact met dieren, verse ongepasteuriseerde melk drinken - bescherming biedt, zo verkleint ook veel blootstelling aan allergenen de kans dat je allergisch wordt”, zegt hij.