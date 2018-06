Meeste Belgen willen bij huidige werkgever blijven

De Belgen blijven het liefst aan de slag bij de huidige werkgever. Volgens een onderzoek van HR-bedrijf Acerta is zowat 16 procent van de werknemers actief op zoek naar een andere job. Ondanks het grote aanbod van jobs, zit er ook in 2018 nog altijd maar weinig beweging in de arbeidsmarkt, klinkt het.

De cijfers komen uit Talent Pulse, een jaarlijks onderzoek van Acerta in samenwerking met jobsite Jobat.be bij meer dan 2.000 Belgen.

Zeven op de 10 Belgen durven de stap naar een andere job niet zetten uit onzekerheid. Drieënvijftig procent wil de stap niet zeggen want wil absoluut vermijden in te moeten leveren op het loon. En 46 procent mist zelfvertrouwen om te veranderen, want vreest niet aangenomen te zullen worden.

Zestig procent van de medewerkers ziet het daarentegen wel zitten om zijn job over een andere boeg te gooien binnen zijn eigen bedrijf. Tachtig procent is zelfs bereid om in een ander team te gaan werken.

De jobmobiliteit is wel wat verbeterd na een historisch dieptepunt in 2017, met een stijging van de passieve interesse. Het percentage dat niet geïnteresseerd is in een jobaanbieding is bijvoorbeeld van 23 gezakt naar 20,82 procent. In 2017 was 15 procent actief werkzoekend, in 2018 is er een lichte stijging tot 15,8 procent. Er is ook een lichte stijging van werknemers die zeggen dat ze sneller (dan het jaar ervoor) van werk willen veranderen.