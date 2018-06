Ook tijdens het WK laat onze huisanalist Johan Boskamp zijn licht schijnen over prangende thema's. En zoals gewoonlijk neemt de Rotterdammer geen blad voor de mond.

“Argentinië-Nigeria, wat een lekker partijtje was dat zeg! Eerlijk gezegd zag ik het niet meer zitten voor Messi en co. Ze kwamen nog goed weg met die VAR-toestand. Die eerste penalty was licht maar Mascherano ...