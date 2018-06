Slapen op school

Berkenbos

Heusden-Zolder - Naar jaarlijkse gewoonte hebben de zesdejaars van De Schans en De Luchtballon een nachtje geslapen op school.

Voor de leerlingen van juf Merve en meester Stijn was het een emotionele avond. Want over een paar dagen gaan ze de school waar ze zes jaar lang zaten, verlaten. De avond werd ingezet met sporten op de speelplaats. Achteraf kregen de leerlingen nog een lekker avondmaal. Frieten met kip werd klaargemaakt door juf Lisbeth, juf Marijke, juf Sofie en meester Bahattin. Daarna werden ze nog getrakteerd op een lekkere watermeloen. De avond werd verdergezet met een spelletje, verstoppertje in het donker. Slapen deden ze in de klassen. Daar waar ze tijdens de lessen aandachtig luisterden naar hun leerkrachten mochten ze nu een keertje hun ogen dichtdoen en dromen.

De volgende dag volgde er nog een lekker ontbijt. Nog een paar dagen en dan volgt er een nieuw hoofdstuk in hun leven.