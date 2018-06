Lommelse N-VA over arrestatie schepen: “Dit is een vervolgverhaal, we hebben hiervoor gewaarschuwd”

Lommel - Oppositiepartijen CD&V en N-VA hebben gereageerd op de berichten rond sp.a-schepen Anick Berghmans, die door de gerechtelijke politie is opgepakt in verband met de recente plofkraken. Het schepencollege heeft de Lommelse schepen voorlopig op non-actief geplaatst.

LEES OOK. Na deelname Big Brother en lid van Ketnetband: Lommelse schepen opgepakt in onderzoek naar Limburgse plofkraken

Anick Berghmans bleef dinsdagavond afwezig op de gemeenteraad door “persoonlijke redenen”, maar de oppositie werd nog niet op de hoogte gesteld dat Berghmans op non-actief geplaatst zou worden. Oppositiepartij CD&V steunt die beslissing van het schepencollege. “We stellen voor om zolang de procedure loopt, de schepen op non-actief te houden”, zegt Tim Van Werde, voorzitter van de Lommelse CD&V-afdeling. “Laat het gerecht zijn werk doen en dan wordt het wel duidelijk wat de volgende stap zou zijn wat de toekomst van de schepen betreft.”

N-VA stelde naar eigen zeggen het functioneren van Berghmans al meermaals in vraag. “Dat de burgemeester en schepenen zwaar geschokt zijn, verschiet ik van, want ze kennen de voorgeschiedenis”, zegt N-VA-fractieleider in de gemeenteraad Karel Wieërs. “Dit is een vervolgverhaal, want dit is niet het eerste feit van haar en haar vriend. We hebben hiervoor gewaarschuwd, maar dat werd altijd weggelachen door het bestuur en dit is het resultaat.”

LEES OOK. Burgemeester Vanvelthoven en schepencollege van Lommel “zwaar geschokt” na arrestatie schepen