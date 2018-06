Hoeselt - Het huiskamerconcert van The Hellbillies was dé afsluiter van de activiteiten voor volwassenen in de oude bib. Een mix van covers en eigen nummers, telkens gebracht in hun eigen akoestische setting. Toffe muziek, gezellige sfeer en fijne mensen...dus zeker de moeite als opener in de nieuwe bib op de Neder op 15 augustus.