Poseren voor deze kunstige muur? Enkel als je 20.000 volgers hebt

In Los Angeles vind je heel wat muren die door kunstenaars onder handen zijn genomen en daar is zopas nog eentje bijgekomen. Alleen wordt die aan het oog onttrokken en kun je er alleen bij poseren als je minstens 20.000 volgers hebt op Instagram of Twitter. Een stunt, een sneer of een nieuwe realiteit?

In Los Angeles bots je met de regelmaat van de klok op muren die door graffitikunstenaars werden ingenomen, zo heeft zelfs Matthias Schoenaerts er eentje onder zijn artiestennaam Zenith. Heel wat toeristen en locals poseren dan ook maar wat graag voor die fotogenieke achtergronden en dat levert plaatjes op die vaak goed zijn voor veel likes. Maar een van dee laatste nieuwe muren is toch bijzonder. Die werd officieel de eerste ‘influencer only mural' gedoopt.

Het gaat om eentje op 7736 Melrose Avenue waar je enkel voor mag poseren als je meer dan 20.000 volgers hebt op Instagram. De muur, die blauw is geschilderd en waarop een roze hart staat met daarond engelenvleugels, is dan ook afgeschermd en er staat zelfs security bij. Het gaat om een tijdelijk project, maar wat is de bedoeling er nu eigenlijk van?

Sneer naar influencers?

Dat blijft voorlopig koffiedik kijken, maar het is wel al duidelijk geworden dat de Twitteraccount 'Like and Subscribe' er achter schuilgaat. Opvallend is ook dat het helemaal niet om een bijzonder mooie tekening gaat. Willen ze hiermee iets aan de kaak stellen, is het een sneer naar influencers of wordt dit simpelweg een nieuwe trend?

Today we are so excited to debut the beautiful mural we curated in the heart of the LA art scene. Come down and check it out. Unfortunately the mural is currently for verified influencers and people with over 20k followers only. However it may be public soon. Stay tuned! pic.twitter.com/CRIzqaAhX8 — Like and Subscribe (@likeandsub) 25 juni 2018