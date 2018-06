Deze carjackers kozen het verkeerde slachtoffer uit: agent in burger opent vuur op gangsters

Twee gangsters hadden wel heel veel pech toen ze een auto probeerden te stelen in het Amerikaanse Chicago. Toen de mannen een mooie BMW passeerden, openden ze zomaar de deuren om daarna de bestuurder te bedreigen. Maar daar liep het mis, want die bestuurder bleek een agent te zijn.

Een agent in burger wachtte netjes in de auto tot het zijn beurt was in het kapsalon iets verderop. Maar terwijl hij in zijn auto zat, deed er plots iemand de passagiersdeur open en bedreigde hem met een wapen. Een andere carjacker kwam op de achterbank van de BMW zitten. De agent verliet de wagen en opende daarna meteen het vuur. De twee gangsters schoten een paar keer terug, maar merkten al snel dat ze het niet zouden halen en liepen weg.

De politie van Chicago heeft nu de bewakingsbeelden van de carjacking verspreid omdat de gangsters nog altijd niet gevat zijn. Alhoewel de carjacking al dateert van 20 april is er nog altijd geen spoor van de daders. Via de hulp van sociale media hoopt de politie de twee alsnog te kunnen vatten.