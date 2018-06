Khloé Kardashian over hoe moeilijk het is na het bedrog van haar vriend

Khloé Kardashian werd door haar vriend Tristan Thompson bedrogen toen ze op het punt van bevallen stond en hoewel haar familie vond dat ze hem beter kon dumpen, bleef ze bij hem. Al is dat helemaal niet makkelijk, laat ze via Twitter weten. "Het is zoveel werk om zelfs gewoon naast elkaar te leven", klinkt het.

Enkele dagen voor Khloé Kardashian moest bevallen, werd NBA-speler Tristan Thompson gespot met een andere vrouw waarmee hij zijn hotel binnenging. Vervolgens doken er nog andere beelden op van hem in een club met nog een andere vrouw. Pijnlijk als je net door zo'n bijzondere periode gaat, maar Khloé focuste zich op de geboorte van dochtertje True en zou hem naar verluidt daarna hebben vergeven. Maar 'peis en vree' is het ten huize Kardashian-Thompson duidelijk nog niet.

Dat blijkt uit een gesprek op Twitter met een van haar volgers. "Ik hou van je en supporter voor je, maar ik ben zo teleurgesteld dat je bij die nietsnut van een Tristan bent gebleven", schreef een fan onder de naam Queen Persia. "Ze preekt dat vrouwen hun eigenwaarde moeten kennen en weten wanneer ze moeten wegwandelen, maar ze gedraagt zich er zelf niet naar. Ze is hypocriet."

"Trots"

"Je hebt geen idee wat er zich in ons huishouden afspeelt", reageerde Khloé. "En je weet niet hoeveel werk het is om nog maar gewoon naast elkaar te leven. Ik ben trots op mijn kracht. Ik apprecieer je mening en ik hoop dat je datzelfde zegt tegen iedereen die in een bepaalde situatie is gebleven."

