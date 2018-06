Véronique De Kock al maanden stiekem verloofd

Véronique De Kock (41) en haar vriend Manuel Goossens (35) hebben zich een tijdje geleden in alle stilte verloofd. Dat heeft de ex-Miss België bevestigd op Instagram. “The word is out”, schreef ze - vergezeld van niet mis te verstane hashtags #engaged en #soontobemrs.

Véronique De Kock maakte haar relatie met Manuel Goossens vorig jaar in augustus bekend via Instagram. “Hier is hij dan. En we amuseren ons geweldig en zijn samen super happy. En laat de ‘boekskes’ maar hun scoop missen”, schreef ze toen. “Mag ik dan nu mijn privacy opnieuw zelf beheren?”

Nu zijn de twee al enkele maanden verloofd, en dat hebben ze al die tijd stil kunnen houden. “We zijn alle twee inderdaad erg verheugd’, bevestigt Manuel in TV Familie. “We hebben het nieuws van onze verloving een hele tijd onder de radar kunnen houden. Want we hebben er niet meteen behoefte aan om privédingen met de hele wereld te delen. Maar Véronique en ik, we hebben het heel fijn samen. We kijken ernaar uit om officieel man en vrouw te zijn.”