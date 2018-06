180 dansers brengen levendige show 'Come Alive'

Nieuwerkerken - Alle groepen van dansschool SCJ Dance zetten letterlijk en figuurlijk hun beste beentje voor tijdens de grootse show ‘Come Alive’. Met deze seizoenafsluiter lieten de 180 dansers een staaltje van hun kunnen zien.

Sandra Jorissen is met haar zus Christel de drijvende kracht achter SCJ Dance. Samen met het hun team lesgeefsters leren ze kinderen en jongeren verschillende dansstijlen aan. Naar goede gewoonte is de jaarlijkse show de ideale afsluiter waarbij alle dansers kunnen tonen wat ze het voorbije jaar geleerd hebben. Centrale figuur van 'Come Alive' was de 95-jarige Jefke. Deze rol werd vertolkt door juf Melissa, die naast danstalent duidelijk ook over veel komisch talent beschikt. De bijzondere figuur Jefke blikt in de voorstelling terug op zijn leven. Veel herinneringen kwamen daarbij naar boven kwamen, zoals verre reizen, sporten of zelfs opgesloten zitten in de gevangenis. Al deze gebeurtenissen werden daarna uitgebeeld door verschillende dansgroepen. “Ik denk dat ongeveer iedereen die bij ons danst, ook aan deze show heeft deelgenomen”, vertelt Sandra. “Zo zie je hoe deze voorstelling echt bij iedereen leeft. Het resultaat is dan ook dat we met maar liefst 180 dansers optreden”, aldus een trotse Sandra. Daar hoort ze zelf trouwens ook bij. Want al geeft Sandra zelf geen les meer omdat ze de handen vol heeft met de praktische organisatie, toch wilde ze de show niet laten schieten. Naar goede gewoonte was ook het publiek weer van de partij. De drie voorstellingen waren nagenoeg uitverkocht, en SCJ lokte verspreid over drie voorstellingen maar liefst 1.300 bezoekers naar de sporthal.

Foto's: JW Fotografie