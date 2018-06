Dit verandert allemaal op 1 juli: korting op stroomfactuur, verplicht alcoholslot, terug naar de rijschool

Een nieuwe maand, nieuwe regels. Op 1 juli gaan allerlei veranderingen van start, sommige in uw voordeel – van korting op uw stroomfactuur tot bescherming bij het boeken van een reis –, met andere zult u waarschijnlijk minder blij zijn.

Vlaamse gezinnen en kmo’s krijgen korting op stroomfactuur

Vanaf 1 juli tot eind 2019 krijgen gezinnen en kmo’s in Vlaanderen een korting op hun elektriciteitsfactuur. Het is een terugbetaling van geld dat ze tussen 2009 en 2017 te veel hebben betaald aan federale energiebijdrage. Voor de gezinnen gaat het om een korting van enkele euro’s per jaar, maar voor kmo’s kan het oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Foto: Photo News

Leopold II-tunnel twee maanden volledig dicht

Van 1 juli tot 1 september gaat de Leopold II-tunnel in Brussel volledig dicht wegens renovatiewerken. Dagelijks pendelen er zo’n 40.000 voertuigen door de tunnel. “Er wordt veel hinder verwacht, ook op de alternatieve routes. Kies daarom zo veel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets”, raadt Brussel Mobiliteit aan. “Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn verhogen hun capaciteit in juli en augustus.” Daarnaast wordt aangeraden om te carpoolen.

Foto: Christophe Van Couteren

Wie rijbewijs haalt, moet na zes maanden verplicht terug naar rijles

Wie vanaf 1 juli een rijbewijs haalt, moet zes tot negen maanden later terugkeren naar de rijschool voor een extra opleiding van een halve dag. Tijdens dat “terugkommoment” zal onder meer dronken rijden worden gesimuleerd of moet de bestuurder een noodstop uitvoeren. De bedoeling is de rijvaardigheden extra aan te scherpen en de oververtegenwoordiging van jonge bestuurders in de ongevalstatistieken aan te pakken. De verplichte opleiding zal begin 2019 voor het eerst georganiseerd worden. Ze zal 120 euro kosten, waarvan 20 euro wordt betaald door de overheid.

Ziekenhuizen beloond als patiënten tevreden zijn

Vanaf 1 juli is een deel van de werkingsmiddelen van de ziekenhuizen afhankelijk van de kwaliteit van de zorg. Ook de tevredenheid van de patiënten speelt mee. Concreet krijgen alle ziekenhuizen van de overheid een score op 80. Punten verdienen ze onder meer door patiënten na een opname te bevragen. Hoe tevredener de patiënten zijn, hoe beter ziekenhuizen scoren. Daarnaast zijn er criteria voor de behandeling van borstkanker en het correct gebruik van antibiotica tijdens operaties.

Foto: Boumediene Belbachir

Vakantiegangers die pakketreis boeken worden beter beschermd

Vakantiegangers die een pakketreis boeken – waarbij de reis, het hotel en de uitstapjes ter plaatse in één pakket worden vastgelegd – worden vanaf 1 juli beter beschermd. Reisorganisatoren veranderen nu na de boeking soms nog het hotel of de vluchten, zonder duidelijke toestemming van de klant. Door de nieuwe regels zullen klanten voortaan hun akkoord moeten geven als de organisator na de boeking nog belangrijke wijzigingen aanbrengt. Reizigers zullen ook in alle omstandigheden hun reis kunnen annuleren, mits een redelijke opzegvergoeding.

Kilometerheffing duurder in Vlaanderen en Brussel

De tarieven van de kilometerheffing in Vlaanderen en Brussel worden op 1 juli geïndexeerd. De prijs gaat 0,1 tot 0,4 cent per kilometer omhoog, afhankelijk van de categorie waarin de vrachtwagen valt. De aanpassing geldt voor alle tolwegen in Vlaanderen en Brussel. In Vlaanderen zijn dat snelwegen, in Brussel snelwegen, lokale en regionale wegen. De OBU’s (”on board unit”) in de vrachtwagens worden automatisch geüpdatet. De kilometerheffing geldt voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton.

Foto: BELGA

Alcoholslot verplicht vanaf 1,8 promille

Vanaf 1 juli zullen bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of meer, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Voor recidivisten is dat bij een alcoholgehalte van 1,2 promille of meer. De totale kosten van een alcoholslot (omkaderingsprogramma, installatie en gebruik) bedragen om en bij de 3.700 euro voor het eerste jaar. Daarna verminderen de kosten.

Aanvullend pensioen opengesteld voor zelfstandigen

De tweede pensioenpijler, zeg maar het aanvullend pensioen, wordt vanaf 1 juli ook opengesteld voor meer zelfstandigen. Tot nu toe konden enkel loontrekkenden en zelfstandigen die aan het hoofd van een onderneming staan een aanvullend pensioen opbouwen. Maar nu wordt het systeem uitgebreid naar de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon – zowat 432.500 mensen – en naar de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep. Om zich aan te sluiten bij dit nieuwe systeem, zullen de zelfstandigen een contract kunnen afsluiten bij een verzekeraar of pensioenfonds.

Inkomensgarantie voor ouderen wordt verhoogd

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken, wordt vanaf 1 juli verhoogd. Concreet komt er 13,2 euro per maand bij voor een alleenstaande: het barema zal worden verhoogd van 1.083,28 euro naar 1.096,48 euro. Volgens cijfers van de Federale Pensioendienst genoten in januari vorig jaar 106.222 personen van deze uitkering.

Foto: BELGA

Air Belgium vliegt drie keer per week naar Hongkong

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium voegt vanaf juli een extra vlucht per week toe tussen Charleroi en Hongkong. Voortaan vertrekt er op zondag, maandag en donderdag een vlucht richting de Chinese metropool. In oktober zou het naar een vierde wekelijkse vlucht moeten gaan. Air Belgium hoopt de komende maanden bovendien nog Chinese bestemmingen toe te voegen.

Tweede proefproject supertrucks van start

Binnen enkele maanden kunnen er nieuwe supertrucks verschijnen op de Vlaamse snelwegen. Op 1 juli gaat immers het tweede proefproject van start en kunnen transporteurs trajecten beginnen aan te vragen. Eens ze de nodige vergunningen hebben, kunnen ze dan echt met supertrucks (officieel langere en zwaardere vrachtwagens of LZV’s) gaan rondrijden. Voor dit tweede proefproject worden de voorwaarden versoepeld. De geïnteresseerden hebben de hele maand juli de tijd om een aanvraag in te dienen, een maand later weten ze of die voldoet, luidt het bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Eandis en Infrax fuseren tot Fluvius

Op 1 juli fuseren nutsbedrijven Eandis en Infrax tot het nieuwe bedrijf Fluvius. Zo ontstaat één bedrijf dat alle distributienetten voor elektriciteit en aardgas en de openbare verlichting in alle Vlaamse gemeenten beheert. Fluvius is ook beheerder van de riolering in 84 gemeenten en het kabeldistributienet in 91 gemeenten. Bij de fusie hoort een besparingstraject dat vanaf 2022 110 miljoen euro per jaar moet opbrengen. De nieuwe naam Fluvius verschijnt begin 2019 in het straatbeeld, tot dan worden alle activiteiten voor klanten nog onder de vertrouwde namen Eandis en Infrax uitgevoerd.

Frankrijk verlaagt snelheid op gewestwegen naar 80 kilometer per uur

Wie de komende weken met vakantie vertrekt naar Frankrijk, is gewaarschuwd: vanaf 1 juli mag er op de secundaire wegen nog maximaal 80 kilometer per uur gereden worden in plaats van 90. De nieuwe regeling geldt voorwegen in twee richtingen zonder fysieke scheiding, zoals vangrails, en moet het aantal verkeersdoden op de Franse wegen naar beneden halen.

Foto: IMAGEGLOBE

KLM stopt met verkoop van sigaretten

Rokers die met KLM vliegen, kunnen vanaf 1 juli niet langer voordelig sigaretten inslaan aan boord van het vliegtuig. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vindt het naar eigen zeggen “niet meer van deze tijd” om rookwaar aan te bieden. “KLM heeft gezondheid en sport hoog in het vaandel staan en de verkoop van sigaretten past hier niet bij”, aldus Boet Kreiken, verantwoordelijke klantbeleving.

Duitsland breidt tol voor vrachtwagens uit

Vrachtwagens moeten vanaf 1 juli op alle wegen in Duitsland tol betalen. Tot nu waren chauffeurs die zogenaamde ‘Lkw-Maut’ alleen verschuldigd op de snelwegen en enkele tot vierbaanswegen verbrede provinciale wegen, goed voor zo’n 15.000 kilometer. Met de uitbreiding komt daar een kleine 40.000 kilometer bij. De tolverplichting geldt voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton en de betaling gebeurt via het systeem van het bedrijf Toll Collect. De On-Board-Unit (OBU) die veel vrachtwagens hebben, verstuurt informatie naar Toll Collect en de eigenaar van de vrachtwagen ontvangt per e-mail de rekening. Minder frequente gebruikers kunnen ook handmatig betalen, via tolterminals of online.

Foto: EPA-EFE

Oostenrijk neemt Europees voorzitterschap over

De regering van de conservatieve Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz (31) neemt vanaf 1 juli het roterende voorzitterschap van de Europese Unie over. Onvermijdelijk zal migratie en asiel prominent op de agenda staan. Kurz ging als buitenlandminister resoluut in het verzet tegen het ‘Wir schaffen das’ van Merkel en ijverde met succes voor de sluiting van de westelijke Balkanroute. De Oostenrijker loopt niet warm voor een spreidingsplan voor asielzoekers en vindt dat de EU volop moet inzetten op een betere controle van de buitengrenzen en opvang in transitlanden. Kurz pleit daarnaast voor een definitieve stopzetting van de toetredingsonderhandelingen met Turkije en ijvert voor een dooi in de gespannen relaties met de Russische president Vladimir Poetin. Wenen behoort ook tot het kleine kransje van lidstaten dat vindt dat de Europese Unie na de Brexit verder moet met een kleinere begroting.