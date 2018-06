Stoffel Vandoorne kijkt enorm uit naar GP van Oostenrijk: "Ik hou van het circuit"

De GP van Frankrijk is nog maar net achter de rug maar komend weekend staat al de GP van Oostenrijk op het programma. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kijkt er alvast naar uit om op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van de gelijknamige F1-renstal, te racen.

"Ik hou er echt van om op dit circuit te rijden. Het is erg leuk om in de derde bocht te racen, je kan elkaar uitremmen en de toevoeging van een derde DRS-zone tussen de eerste en tweede bocht zal een nieuw element in de race brengen. Hopelijk zorgt het voor extra spektakel," blikt Vandoorne vooruit naar komend raceweekend op de Red Bull Ring.

De Red Bull Ring is een circuit dat ondanks haar beperkte lengte toch heel wat uitdagingen in zich heeft. Zo gaan veel rijders vaak helemaal op het einde van hun rondje, in de laatste twee bochten, in de fout.

"Ik geniet ook echt van de laatste bocht. Je komt in die bocht terwijl de vorige bocht nog niet echt gedaan is. De wagen staat onder druk en met veel toewijding neem je de bocht. Het is een plaats waar je steeds denkt dat je er nog iets sneller doorkan, soms lukt het, soms niet."

Ook de sfeer zit volgens Vandoorne altijd goed in Oostenrijk. McLaren zal dan weer vooral proberen om progressie te boeken en enkele mindere resultaten achter zich proberen laten.

"Het is een geweldig circuit en het is ook altijd een geweldig weekend. Wat het team betreft gaan we op zoek naar vooruitgang in vergelijking met de voorbije races," besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: