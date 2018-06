Sagan kent zijn ploegmakkers voor de Tour

Brussel - Wereldkampioen Peter Sagan kent zijn zeven ploegmakkers bij BORA-hansgrohe voor de Ronde van Frankrijk (7-29 juli). De Slovaak mikt op zijn zesde groene trui in de Tour. Hij won ook al acht ritten. Vorig jaar werd hij in de derde etappe van de Tour uitgesloten, nadat hij met zijn elleboog Mark Cavendish ten val zou hebben gebracht.

Sagan mag bij de Grand Départ in Noirmoutier rekenen op het gezelschap van de Duitser Marcus Burghardt, de Italiaan Daniel Oss, de Oostenrijkers Gregor Mühlberger en Lukas Pöstlberger en de Polen Rafal Majka, Maciej Bodnar en Pawel Poljanski.

Naast Sagan zal Rafal Majka ongetwijfeld zijn gang mogen gaan in het hooggebergte. De 28-jarige Pool was in het verleden goed voor twee eindoverwinningen in het bergklassement (2014 en 2016) en drie etappezeges.