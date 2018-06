Ouders reageren geschokt na pornografische foto op Disney Junior: “We waren leuk Mickey Mouse aan het kijken en plots was het daar”

Door een onbekende fout is dinsdagnamiddag kortstondig een pornografisch beeld te zien geweest op Disney Junior, het kanaal voor de allerkleinsten van The Disney Channel, via Proximus TV. “We waren leuk Mickey Mouse aan het kijken en plots was dat beeld daar. Het was heel expliciet, een man met een penis in erectie”, vertelt Sylvia Loyens aan de redactie van Nieuwsblad.be. Bij Proximus was niemand bereikbaar voor commentaar.

Het incident deed zich voor omstreeks 16.15. Sylvia zat samen met haar kinderen televisie te kijken: “De kinderen waren leuk naar Mickey Mouse aan het kijken op Disney Junior toen plots dat beeld verscheen. Eerst dacht ik eerst dat mijn vriend per ongeluk op de zapper was gaan liggen en dat hij de zender veranderd had, maar de afstandsbediening lag gewoon op tafel.”

Volgens Sylvia was het een heel expliciet beeld. “Het was niet zomaar een naakte man. Het was een foto van een man die zijn penis in erectie vasthad. Het was een pornografisch beeld.” Sylvia postte haar ongenoegen in een populaire Facebook-groep voor mama’s en kreeg meteen bijval. Andere mama’s reageerden dat zij de pornografische foto ook gezien hadden.

Bij de klantendienst van Proximus kreeg Sylvia naar eigen zeggen geen gehoor. “De man aan de telefoon bleef maar herhalen dat hij geen storing kon vinden. Hij reageerde ook niet echt op mijn vraag, hoewel ik ze driemaal herhaald heb. Aan het einde van het gesprek kwamen geen verontschuldigingen. Niets... Sindsdien heb ik er niets meer van gehoord. Je zou toch denken dat ze zoiets zouden opvolgen.”

“Ik ben echt wel in shock, die kinderen hoeven zo’n dingen echt niet te zien. Vooral mijn oudste dochter (5) is heel erg geschrokken. We hebben het hen proberen uitleggen: ‘Dat was een foutje van de tv, dat kan gebeuren.’ Hopelijk vergeten ze het snel.”

Onze redactie probeerde Proximus meermaals te contacteren, maar daar was niemand bereikbaar voor commentaar. Bij Disney onderzoeken ze de zaak.