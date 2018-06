Meer dan dozijn staten willen VS-regering dwingen gezinnen te herenigen

Zeventien Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen om de regering-Trump te dwingen gezinnen te herenigen die gescheiden raakten na het illegaal binnenkomen in de VS. Dat hebben dinsdag meerdere Amerikaanse media gemeld.

Sinds enkele dagen is de regering-Trump onder vuur komen te liggen omdat in de jongste weken 2.300 kinderen van hun ouders werden gescheiden na het onwettig overschrijden van de Mexicaans-Amerikaans grens.

Zeventien staten, waaronder Washington en New York, schaarden zich volgens het NBC News om een zaak aan te spannen voor een rechtbank in Seattle. Zij willen via gerechtelijke weg de Republikeinse regering-Trump dwingen de gezinnen te herenigen.

Zij voeren onder meer aan dat het jongste presidentieel decreet om de praktijk een halt toe te roepen te laat komt voor reeds uiteengerukte gezinnen. In alle betrokken staten is een Democraat minister van Justitie.