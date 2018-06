Uitschakeling is fataal: Héctor Cúper weg als bondscoach van Egypte

BRUSSEL - Egypte gaat na het teleurstellend verlopen WK niet verder met bondscoach Héctor Cúper. De 62-jarige Argentijn kreeg dat in een gesprek met de Egyptische voetbalbond te horen. Cúper verloor met Egypte alle duels op het WK, tegen Rusland (3-1), Uruguay (1-0) en Saoedi-Arabië (2-1). Het contract van Cúper eindigde sowieso na het WK.

“We waarderen het werk dat de coach heeft gedaan voor ons land”, zei de Egyptische voetbalbond dinsdag over Cúper, die Egypte na 28 jaar weer naar het WK leidde. “Door de slechte prestaties in Rusland hebben we als directie unaniem besloten om niet verder te gaan met Cúper en zijn technische staf.”