Nagelbijtend aftellen naar de seizoensfinale van ‘Familie’: zo bent u helemaal voorbereid

U wilt vrijdag naar de seizoensfinale van ‘Familie’ kijken, maar u bent eigenlijk helemaal niet meer mee met de verhaallijnen? Wij zetten nog even op een rijtje waar het precies allemaal om draait. En aan de hand van de trailer van de seizoensfinale proberen we kort te voorspellen wat er precies zal gebeuren.

Wat gebeurt er met Mila en Milou?

Lukas, de papa van Milou, heeft Emma en Guido voor een ultimatum gesteld: tegen vrijdag wil hij weten welke peuter bij welk gezin terecht zal komen. Voor wie niet mee is, draaien we de klok even terug. Vlak na hun geboorte werden Mila (de dochter van Emma en Guido, red.) en Milou per ongeluk verwisseld. Enkele maanden geleden kwamen Emma en Guido na een eenvoudige bloedtest te weten dat ze jarenlang de dochter van iemand anders in huis hadden.

Intussen hebben ze hun biologische dochter teruggevonden. Ze heet Milou, en vooral Emma wil met haar een intens contact onderhouden. Haar voorstel? Een soort co-ouderschap waar Mila en Milou de belangrijkste momenten van het jaar samen zouden vieren. Een voorstel dat resoluut werd afgeschoten door Lukas.

Komt het vrijdag uiteindelijk tot een kidnapping van Milou? Dat laten de eerste beelden van de seizoensfinale alvast uitschijnen, wanneer Guido een niet mis te verstane waarschuwing geeft aan Emma. Even later in de trailer is Emma alleen in een wagen te zien. Heeft ze dan toch haar zin doorgedreven? En wat is er dan precies verkeerd gelopen?

Waar is Lars naartoe? En wie gaat hem terughalen?

Het gaat niet goed met Lars, de flamboyante CEO van VDB Fashion. Nadat hij de voorbije weken met verschillende vrouwen in bed dook, krijgt hij van zijn vriendin Marie nog één kans. Op voorwaarde dat hij geen contact meer heeft met zijn eeuwige crush Véronique. Diep vanbinnen gaat hij kapot, maar hij besluit Véronique zelf op te zoeken om haar het nieuws te vertellen.

“Je laat mij dus zitten voor een vrouw die je eigenlijk niet graag ziet? De Lars die ik kende van vroeger bestaat niet meer”, klonk het hard bij Véronique. Een uithaal die als een mokerslag binnenkwam bij Lars. Doodongelukkig en beledigd nam hij zijn koffers, schreef hij nog een afscheidsbrief aan Peter en vluchtte hij weg.

Dat we hem nog te zien krijgen in de seizoensfinale, verklapte Kurt Rogiers - de acteur die Lars vertolkt in ‘Familie’ - zelf al. “Eén van de vrouwen zal hem terug komen halen”, verklapte Rogiers. Maar wié zal hem dan terughalen? En vooral: waar zit hij dan precies?

Is Stan iets van plan met Evy?

Evy weet het nog niet, de kijker weet het wel. Stan is niet dood, ook al werd zijn wagen teruggevonden aan het kanaal. Hij loopt nog ergens rond en heeft zelfs illegaal een wapen gekocht. Hij zint dus duidelijk nog steeds op wraak, omdat Evy hem verlaten heeft.

Vrijdag lijken zijn stoppen helemaal door te slaan. In de voorbeschouwing zien we hoe hij iemand onder schot houdt en hoe hij iemand met een zware steen mogelijk gaat doden. Heeft hij Evy alsnog met een list in de val kunnen lokken, na een mysterieus telefoontje? Of moet Maarten eraan geloven?

Zal Stefanie Ayo achterna reizen?

Hun huwelijk is definitief afgewezen, en Ayo is teruggestuurd naar Nigeria. Sindsdien heeft Stefanie niets meer gehoord van haar grote liefde. Ze maakt zich dan ook doodongerust over het lot van de jonge vluchteling. De kans is groot dat ze hem achterna reist, want vrijdag zien we hoe ze haar vader Benny nog een stevige knuffel geeft, met een trekkersrugzak op haar rug. En ook Hanne kan haar vriendin niet meer op andere gedachten brengen.

Seizoensfinale Familie, vrijdag om 20.35 uur op VTM.