Limburgse gemeenten drijven investeringen op

BrusselIn dit verkiezingsjaar trekken de 44 Limburgse steden en gemeenten hun investeringen in wegen, wonen, stedenbouw, onderwijs, sport, cultuur en algemeen bestuur fors op. Met 141 miljoen euro of 163 euro per inwoner investeren ze 7,9 procent meer dan vorig jaar. Voor heel Vlaanderen (308 gemeenten) gaat het om 3 miljard euro, of een stijging van 6,5 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse doorlichting die Belfius maakt over de lokale besturen. Wat zegt de lijvige studie?