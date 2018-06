“Het échte Brazilië zien we pas tegen toplanden”

Igor De Camargo (35) werd geboren in Porto Feliz maar ruilde de Braziliaanse zon in november van het jaar 2000 in voor een carrière bij KRC Genk. Sindsdien speelde hij bij acht verschillende clubs in drie landen, verzamelde hij vijf landstitels én scoorde hij 154 officiële doelpunten. Na een succesvol avontuur in Cyprus haalde KV Mechelen de Braziliaanse Belg terug naar België om Malinwa opnieuw naar eerste klasse te loodsen. Ondanks negen caps als Rode Duivel blijft De Camargo op het WK ook supporteren voor zijn enige echte vaderland: Brazilië.