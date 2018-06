Genk/leuven De Genkse student Gert Huskens (22) heeft het Leuvense stadhuis beklommen tot aan het beeld van Leopold II. Met die protestactie wilde hij “het debat over kolonisatie ook in Leuven aanzwengelen”. Aan het standbeeld bevestigde hij de studietoelating van de eerste Congolese student in Leuven. “Hij heeft zijn leven geriskeerd en dat keur ik af”, reageert burgemeester Louis Tobback, “maar ik heb sympathie voor wat hij gedaan heeft.”