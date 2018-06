“Best voetballende golfclub”

Erik Meijer, ooit de stoere spits van PSV, Liverpool of Hamburger SV en eenmaal geselecteerd voor Oranje, was al lid op Golf Club Lanaken. Nu zijn daar ook Axel Lawarée en Christophe Grégoire bijgekomen. De ene is manager van RFC Seraing, de andere trainer. Grégoire droeg tweemaal het shirt van de Rode Duivels, terwijl Lawarée in zijn carrière liefst tien clubs aandeed met in 2005 de Oostenrijkse landstitel met Rapid Wien als één van de hoogtepunten.