Longworm bij honden in opmars in Limburg: "Kan dodelijk zijn"

Kortessem - In Limburg krijgen vandaag opvallend veel dierenartsen honden in hun praktijk die getroffen zijn door de longworm. “Honden krijgen de ziekte vooral door te likken aan het slijm van slakken, waarin larven van de longworm kunnen zitten”, zegt Pascale Trimpeneers, voorzitter van de Limburgse Dierenartsen. “Hoest je hond, dan raadpleeg je best een dierenarts, want de longworm kan dodelijk zijn.”

Dat de longworm net nu regelmatig wordt aangetroffen bij heel wat honden in Limburg is niet toevallig. Onze provincie kampte in mei, toen het nog heel vochtig was, met een heuse slakkenplaag en het zijn ...