Lanakense illegaal geadopteerd: “Alles over mezelf was een leugen, zelfs mijn naam klopt niet”

Lanaken -

In de jaren 70 werd Anowara Neu (45), die nu in Lanaken woont, illegaal vanuit Bangladesh naar Nederland geadopteerd. Vorig jaar vond ze al haar zus Shampa terug, die ook in Nederland woont. Nu heeft ze ook haar oudere broer en een zus opgespoord in haar vaderland. “Het is zo onwezenlijk. Mij is altijd verteld dat mijn ouders overleden waren en dat mijn oma me heeft afgestaan.”