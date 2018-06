WTA Eastbourne - Mertens en Schuurs stoten door naar kwartfinales

Elise Mertens heeft zich dinsdag, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Eastbourne (gras/852.564 dollar).

Het Belgisch-Nederlandse duo rekende na anderhalf uur tennis in twee sets (6-2 en 7-6 (7/5)) af met de Tsjechische tandem Andrea Sestini Hlavackova/Barbora Strycova. Bij de laatste acht wacht een duel met de Oekraïens-Russische tandem Nadiya Kichenok/Ekaterina Makarova.

Mertens en Schuurs verloren vorige zondag nog de dubbelfinale in Birmingham. Het koppel van de Lage Landen won samen al drie WTA-dubbeltitels, in het Chinese Guangzhou (2017), het Australische Hobart (2018) en twee weken geleden in het Nederlandse Rosmalen (2018).

Eerder op de dag kon Elise Mertens (WTA 15) zich in het enkelspel plaatsen voor de achtste finales, na een makkelijke zege tegen de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 57). Alison Van Uytvanck (WTA 46) moest het onderspit delven tegen de Russische Daria Kasatkina (WTA 14).