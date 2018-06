Twee jaar geleden speelde hij bij Zulte Waregem, nu legt Dortmund 30 miljoen euro op tafel voor verdediger

Borussia Dortmund heeft dinsdag de transfer van verdediger Abdou Diallo aangekondigd. De Fransman komt over van Mainz en tekende in het Signal Iduna Park een overeenkomst tot medio 2023. Met zijn transfer zou volgens Duitse media zo’n 28 miljoen euro gemoeid zijn. Diallo kwam in het seizoen 2015-2016 een seizoen uit voor Zulte Waregem.